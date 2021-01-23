20 yıldır hizmet ettiği kuruma müdür olarak atandı

Zonguldak Gençlik Spor İl Müdür vekili Hakan Yüksel'in asaleten ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararnamesi üzerine gerçekleşti. Bu karar üzerine Yüksel, 20 yıldır görev yaptığı kuruma 'müdür' unvanıyla olarak hizmet etmeye devam edecek.

1976 Zonguldak doğumlu Hakan Yüksel, 2001 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Beden Eğitimi öğretmenliğinden mezun olduktan sonra aynı yıl Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor uzmanı olarak göreve başladı.

Yüksel, uzmanlığın yanı sıra tekvando, futbol, hentbol branşlarında lisanslı olarak spor ve bir çok farklı branşta antrenörlük yaptı.

2012 yılında Görme Engelliler Federasyonu İl Temsilciliği görevine atanan Yüksel, bu görevi 2014 yılına kadar başarıyla yürüttü. Yüksel bu süreç içinde görme engelliler dalında goal ball hakemliği kokartı alırken, Goal Ball Merkez Hakem Kurulu'nda ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda aktif görevde bulundu ayrıca Görme Engelliler Dünya Oyunları Goal Ball Avrupa Şampiyonası Uluslar arası 23 Nisan Çocuk Oyunları'nda hem Zonguldak'ı, hem de ülkemizi temsil etti.

2015 yılında Zonguldak Gençlik Merkezi Müdürü olarak unvan alan Yüksel, 3 yıl yürüttüğü bu görevinin ardından 8 Eylül 2017 tarihinde vekaleten müdürlük görevine atandı. Genç ve başarılı spor adamı, 4 yıldır vekaleten yürüttüğü müdürlük görevine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararnamesi üzerine 22 Ocak Cuma günü itibariyle asaleten atandı.

Hakan Yüksel, asaleten atamasının gerçekleşmesi üzerine mutluluğunu sosyal medya hesabından işte bu sözlerle paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin tensipleri, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teveccühleri ile Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde şahsıma güvenen desteklerini esirgemeyen tüm büyüklerime, arkadaşlarıma ve aileme şükranlarımı sunarım. Allah utandırmasın. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah."

YÜKSEL, BU PAYLAŞIMININ ARDINDAN TEBRİK ÜZERİNE TEBRİK ALDI

Öte yandan, 20 yıl önce spor uzmanı olarak göreve başladığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde müdürlük makamına kadar yükselmenin gururunu yaşayan Hakan Yüksel, vekaleten görevde bulunduğu 4 yıllık süre içinde Zonguldak merkez, ilçe ve beldelerde hayata geçirdiği önemli projeler ve kalıcı olarak kazandırdığı spor tesisleriyle kamuoyunda büyük takdir görmüştü.