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27 köy ulaşımına heyelan engeli!

’ın ilçesinde bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan 27 köy ve 1 karakolun ulaşımını kapattı. Dev kaya parçalarının kapattığı grup köy yolu, İl Özel İdare ekipleri tarafından 6 saatlik zorlu çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

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Giriş Tarihi: 23.1.2021 11:39 ABONE OL
27 köy ulaşımına heyelan engeli!

Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle düşen yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçaları 27 köy ve 1 karakolun yolunu kapattı. Yolun kapanması üzerine harekete gecen Batman İl Özel İdaresine bağlı Sason Şantiye Şefliği ekipleri iş makinalarıyla çalışma başlattı. Yolu kapatan dev kaya parçalarını 6 saatlik çalışmayla temizleyen ekipler, grup köy yolunu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Grup köy yolunda trafik güvenliği için güzergâh boyunca heyelan oluşma riski bulunan alanların tespiti ve önlem alma çalışmaları devam edildiğini belirten Sason şantiye şefi Salih Yıldız, "Biz açtıkça heyelan gelmeye devam ediyor. Allah'ın izniyle buradan bir geçiş vereceğiz. Bu yolu kullanan vatandaşlar işine gidebilsin, birde bu grup köy yolu üzerindeki Dörtbölük köyüne bir cenaze gitmesi gerekiyor. Allah'a çok şükür, çok zorlu bir çalışma oldu. İkinci bir heyelan gelmeden 6 saatlik bir çalışmayla yolu ulaşıma açtık. Şimdi yolu kapalı olan diğer köy yolları açmak için diğer köylere gideceğiz" dedi.

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27 köy ulaşımına heyelan engeli!
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