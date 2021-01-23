40 yıldır bebeğini arıyor

İstanbul'da yaşayan Hanife Demirci (69) doğumundan iki ay sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bebeğinden tam 40 yıldır haber alamıyor. Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Öldü" denilen evladının doktorlar tarafından satıldığını iddia eden Demirci "Bebeğim için öldü dediler ama cenazesini bile vermediler. Aradan 40 yıl geçmesine rağmen bugün hâlâ onu rüyamda görüyorum, onu bulmanın ümidiyle yaşıyorum. Orada çalışan bir başhekim, zamanında bu hastanedeki doktorların birçok bebeği kaçırdığını ve çocuğu olmayan ailelere sattığını söyledi. Savcılığa gidip durumu anlattık. Hastaneye gidip oğlumun kayıtlarını istedik; kayıtlarda ne ismimiz ne de doğum tarihi düzgün yazıyor. Bütün hepsinde oynama yapmışlar. Ölüm nedenini bile yazmamışlar. Oğlumun kayıtlı olduğu mezarlığa gittik, 'Yerini bilmiyoruz' dediler" diyor. Kayıp ve durumu belirsiz olan Levent adındaki bebeğin ikizi Dursun ise bugün 40 yaşında ve kardeşine büyük özlem duyuyor.