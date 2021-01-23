40 yıldır bebeğini arıyor! "Öldü" dediler cenazesini vermediler

TAVSİYE ÜZERİNE GİTTİ HAYATI ALTÜST OLDU

Doğumdan iki ay sonra bebeklerinden birinin rahatsızlanması üzerine Küçükçekmece'de bulunan bir hastaneye gittiğini ancak orada çalışan doktorun bebeğini tedavi etmediğini belirten Hanife Demirci "Oradaki doktor bana Süleymaniye'deki hastanenin daha donanımlı olduğunu ve oraya gitmem gerektiğini söyledi. Ben de oraya gittim. Şimdi geriye baktığımda keşke gitmeseydim diyorum, belki de bu işlerin bir parçası da beni oraya yönlendiren doktordu" dedi.

CENAZESİNİ BİLE TESLİM ETMEDİLER

Bebeğini ishal olduğu için hastaneye götürdüğü ifade eden Demirci "Hastaneye gittiğimizde 'bebeğin ağır hasta, bir hafta kontrol altında tutacağız' dediler. Ben bebeğimin yanında kalmak isteyince de şiddetle karşı çıkıp refakatçi kabul etmediklerini, bir hafta sonra geri gelmem gerektiğini söylediler. Bir hafta sonra gittiğimde ise 'bebeğin öldü, bekletmemek için gömdük" dediler, ölüsünü bile göstermediler" diye konuştu.