41 şüpheli eş zamanlı olarak gözaltına alınmıştı! 36 torbacı tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyon düzenlediği ve "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beyoğlu, Şişli, Küçükçekmece, Bakırköy, Fatih, Eyüp Sultan ve Kağıthane İlçeleri'nde ve Diyarbakır, Adana, Mersin, Kocaeli, Mardin ve Ağrı İlleri'nde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 41 şüpheliden 36'sı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.