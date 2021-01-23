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41 şüpheli eş zamanlı olarak gözaltına alınmıştı! 36 torbacı tutuklandı!

Narkotik Masası Polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 36’sı tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.1.2021 15:44 ABONE OL
41 şüpheli eş zamanlı olarak gözaltına alınmıştı! 36 torbacı tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyon düzenlediği ve "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beyoğlu, Şişli, Küçükçekmece, Bakırköy, Fatih, Eyüp Sultan ve Kağıthane İlçeleri'nde ve Diyarbakır, Adana, Mersin, Kocaeli, Mardin ve Ağrı İlleri'nde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 41 şüpheliden 36'sı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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41 şüpheli eş zamanlı olarak gözaltına alınmıştı! 36 torbacı tutuklandı!
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