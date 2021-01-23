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7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

’da 7 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir kişi Jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 23.1.2021 15:57 ABONE OL
7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen çalışmalar kapsamında, aranan bir şahsın narenciye bahçesinde saklandığı ihbarını aldı. ihbari değerlendiren Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri narenciye bahçesine yaptığı operasyonda, 7 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan ve 12 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Ş.S. isimli şahıs bahçe içerisindeki çadırda yakalandı.

Cezaevi firarisi olan ve hakkında çeşitli hırsızlık suçları ile konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ş.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
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