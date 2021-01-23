90 yaşındaki Gülendam Macit covid-19 aşı uygulaması için böyle teşekkür etti!





Türkiye genelinde aşılama çalışmalarına devam edilirken, Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sahil Kent Mahallesi'nde oturan, 21 torun ve 10 çocuk sahibi Gülendam Macit, Covid-19 aşısı yapmaya gelen sağlık çalışanlarına, pandemi sürecinde çok çalıştıkları ve kendisine ulaştıkları için teşekkür etti.