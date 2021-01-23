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Valisi Varol'dan "" operasyonu açıklaması

Valisi Dr. Osman Varol, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "" Operasyona ilişkin, "Son terörist ortadan kalkana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Giriş Tarihi: 23.1.2021 19:18 ABONE OL
Ağrı Valisi Varol'dan EREN-3 AĞRI DAĞI operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-3 AĞRI DAĞI" Operasyonun başlatıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"1 metrelik kar örtüsü, dağlık ve kayalık arazi, -30 derecelik soğuk hava..

1040 kahramanımız, zorlu iklim ve arazi koşullarında arazide. Hedefimiz terör örgütü mensupları ve barınakları.. Son terörist ortadan kalkana kadar mücadelemize devam edeceğiz"dedi.

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Ağrı Valisi Varol'dan "EREN-3 AĞRI DAĞI" operasyonu açıklaması
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