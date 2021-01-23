Ağrı Valisi Varol'dan "EREN-3 AĞRI DAĞI" operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-3 AĞRI DAĞI" Operasyonun başlatıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"1 metrelik kar örtüsü, dağlık ve kayalık arazi, -30 derecelik soğuk hava..

1040 kahramanımız, zorlu iklim ve arazi koşullarında arazide. Hedefimiz terör örgütü mensupları ve barınakları.. Son terörist ortadan kalkana kadar mücadelemize devam edeceğiz"dedi.