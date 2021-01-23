Alerji sorgulaması yapmadan ilaç tedavisi öldürdü

ANTİBİYOTİK ALERJİYE NEDEN OLDU, HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturma kapsamında tedaviyi uygulayan doktorun ifadesine başvuruldu. Doktor İbrahim Çalışkan'a gribal enfeksiyon tanısı konulduğunu, bu nedenle kendisine antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek ölümünde bir kusuru olmadığını iddia etti. Tedaviyi uygulayan doktor, hemşire ve görevli asistanın uyguladığı yöntem sırasında ilacın yan etkisinin olup olmadığını kontrol etmeyerek görevlerinde ihmalkar davrandığı gerekçesiyle dava açıldı.