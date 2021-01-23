Asansör boşluğunda feci ölüm! 40 metreden yere çakıldı

'EMSAL BİR KARARIN ÇIKMASINI İSTİYORUZ'



Asansörün bakımını üstlenen firmanın, her ay bakımı yapılan asansördeki eksikliklerinin giderilmesiyle yükümlü olduğunu ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Asansör firması, söz konusu asansörün bakımı için haricen bir sözleşme yapıldığını ve kendilerinin sorumlu olmadığını öne sürdü. Marttan eylül ayına kadar bakımı yapılan asansörün, hiçbir teknik arızası giderilmemiştir. Bu nedenle asansör firması neyi öne sürerse sürsün, sorumluluğu üzerlerinden atamazlar. Nail Bolat, bir ihmaller zinciri sonucunda hayatını kaybetti.