Asansörde feci şekilde öldü! Sorumlular birbirlerini suçladı!

'EMSAL BİR KARARIN ÇIKMASINI İSTİYORUZ'

Asansörün bakımını üstlenen firmanın, her ay bakımı yapılan asansördeki eksikliklerinin giderilmesiyle yükümlü olduğunu ifade eden Yiğit, şöyle konuştu: "Asansör firması, söz konusu asansörün bakımı için haricen bir sözleşme yapıldığını ve kendilerinin sorumlu olmadığını öne sürdü. Marttan eylül ayına kadar bakımı yapılan asansörün, hiçbir teknik arızası giderilmemiştir. Bu nedenle asansör firması neyi öne sürerse sürsün, sorumluluğu üzerlerinden atamazlar. Nail Bolat, bir ihmaller zinciri sonucunda hayatını kaybetti. Başka Nail Bolatlar ölmesin diye yönetim şirketi, asansör firması ve ilgili belediyelerin, asansör bakım ve onarımının geciktirilmemesi için gereken hassasiyeti göstermelidir. Bu olayda da sorumluluğu olan kişi ve kurumların, en üst hadden ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep edip, buradan emsal bir karar çıkmasını isteyeceğiz."

'EŞİMİN KANI YERDE KALMAYACAK'

Nail Bolat'ın eşi Şükriye Bolat ise davanın en kısa zamanda sonuçlanacağını ve sorumluların hak ettikleri cezayı alacaklarını umduğunu belirterek, "Koskoca bir adam gitti ve karşımızda bir muhatap yok. Asansör arıza veriyor ancak onarılmıyor. Bu durum beni çok üzdü. Bu kazada bir ihmal var. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Antalya'da büyük ayıp! Gaziyi darbettiler