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'da metrobüste akılalmaz görüntü!

'da ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti! Eski kıyafetler giyen ve fiziksel engeli varmış gibi davranarak yolculardan para toplayan bir kişinin kıyafetlerini durağa sakladığı ve metrobüse binmeden önce ayakkabılarını çıkararak gizlediği iddia edildi. Olayı görüntüleyen Tolga Türker, "Ben yaklaşık bir aydır görüyorum. Bir aydır özellikle soğuk havalarda gelip ayakkabılarını çıkartıyor çatının üzerine koyuyor. Metrobüse yalın ayak binip duygu sömürüsü yapıyor sürekli" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 13:28 Son Güncelleme: 23.1.2021 13:40 ABONE OL
Avcılar'da metrobüste akılalmaz görüntü!

Avcılar'da eski kıyafetler giyen ve fiziksel engelliymiş gibi hareket ederek metrobüste yolculardan para toplayan dilenci kameraya yansıdı. İddiaya göre öğle saatlerinde durağa gelen kimliği belirsiz kişi, durağın çatı kısmındaki tabelanın arkasına sakladığı eski montunu giydi. Ardından da ayakkabılarını çıkaran dilenci, eşyalarını tabelanın arkasına saklayarak durağa gelen bir metrobüse bindi.

Yalın ayak ve eski montuyla duygu sömürüsü yapan kişi insanlardan para toplamaya başladı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı.

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Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker, "Ben yaklaşık bir aydır görüyorum. Bir aydır özellikle soğuk havalarda gelip ayakkabılarını çıkartıyor. Şu çatının üzerine koyuyor eşyalarını, hatta şu anda eşyalar orada. Metrobüse yalın ayak binip duygu sömürüsü yapıyor sürekli. Kambur yürüyor ama sağlam aslında. Her gün aynısını yapıyor." dedi.

Ben onu takip ediyordum, metrobüse binmesini bekliyordum. Yarın da gelir o buraya, her gün aynı saatlerde geliyor. İki montu var onları değişim yapıyor." dedi.

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Avcılar'da metrobüste akılalmaz görüntü!
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