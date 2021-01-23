Aydın'da ev görünümlü kumarhanede 14 kişi yakalandı!

14 ŞAHSA 19 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Kovid- 19 virüsünün yayılımını azaltmak amacıyla umuma açık yerlerin kapatılması sonrası, polisi bile şaşırtan kumarhaneler ortaya çıkmaya başladı. Nazilli ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, Karaçay Mahallesinde ikamet görünen bir adreste gece yarısı baskın yaptı. Yapılan baskında gruplar halinde kumar oynamakta olan 14 şahsa 19 bin lira idari para cezası uygulanırken, aynı ikamete geçen hafta baskın yapıldığı öğrenildi.