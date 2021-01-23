Barış Pınarı şehidinin cami vasiyeti yerine getirildi! Şehit babası: 'Allah devletimizden razı olsun'

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, PKK/PYD'li teröristlerin, 10 Ekim 2019'da, Azez yakınlarındaki TSK üssüne düzenlediği havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25), arkadaşlarına, "Eğer şehit olursam ismim bir camide yaşatılsın" vasiyetinde bulundu.

Arkadaşları da vasiyeti, cenazeden sonra babası Recep Mermer'e, acılı baba da kendilerini ziyarete gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a anlattı. Meram ilçesinde hemen inşaatına başlanan cami, geçen hafta tamamlanarak, Bakan Kurum'unda katıldığı törenle ibadete açıldı.

'RABBİM EVLADIMIZIN İSMİNİ YAŞATMAYI NASİP ETTİ'

Baba Recep Mermer, "Şehadet haberi gelmeden önce biz caminin de içerisinde bulunduğu sitenin altyapı, elektrik, trafo işlerini yapacaktık. Tam malzemelerimizi indirip işe başlayacakken, Yunus'un haberi geldi. Ama burada bir hatıramız varmış ki rabbim evladımızın ismini yaşatmayı nasip etti. Hamdolsun bu günleri gördük. Rabbim diğer şehitlerimizin de isimlerinin mukaddes yerlerde yad edilmesini nasip etsin. Evladımın ismi yaşatıldığı için burada namaz kılmak çok farklı. Oğlumun mezarını ziyaret edip, 'Allah senden razı olsun' dedim. Bu çok farklı bir duygu. Acı çok büyük ama onuru, şerefi de çok farklı. Çocuklarımız en güzel çağlarında vatan-millet için kendilerini feda edip, Allah katında en güzel mertebeye ulaştılar. Rabbimde onların isimlerini aziz ediyor, yüceltiyor" diye konuştu.



'HAMD OLSUN BUGÜNLERİ GÖRDÜK'



Bakan Murat Kurum ve emeği geçen iş adamlarına teşekkür eden baba Recep Mermer, "Rabbim diğer yiğit babalarımıza da yiğitlerimizin isimlerinin anılacağı camilere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Burası sadece benim oğlumun ismi değil. Bütün şehitlerimizin adına yapıldı. Biz talep ettik. Allah razı olsun devletimiz bizi kırmadı. Devletimiz zaten bütün imkanlarıyla maddi-manevi her konuda şehit ailelerini mahrum etmiyor. Bu vatan bize dedelerimizden miras kaldı. Bizde inşallah, imanlı, ihlaslı, namuslu, iffetli bir şekilde torunlarımıza emanet olarak bırakacağız. Rabbim bizlere de şanlı, şerefli şehadetler nasip etsin. Burası nice Yunuslar, Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler yetişmesine vesile olsun inşallah" dedi.