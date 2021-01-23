Başkan Büyükakın: 24 saat milletimizin emrindeyiz

AK Parti Teşkilatlarında, belediyelerde, mecliste ve diğer farklı görevlerde sorumluluk üstlenmiş mensuplarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, bu kapsamda AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teşkilat üyeleriyle önceki dönemlerde partide görev alan yöneticileri ziyaret eden Büyükakın, "Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur" dedi.

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Bugüne kadar ve bugün de AK Parti teşkilatlarında görev yapan her bir isme ve kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi AK Parti'nin sahibi millettir. Milletimiz için teşkilatlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜN 24 SAATİ MİLLETİN EMRİNDE OLMAK DEMEKTİR"

Bu tür ziyaretleri on iki ilçenin tamamında yaptıklarını ancak pandemi nedeniyle bir süre ara verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, şehrimizde ki kanaat önderlerini de ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi. AK Partide kuruculuk yapmış, dava insanlarını her fırsatta ziyaret etmeye çalıştıklarını da belirten Başkan Büyükakın, "Kıymetli büyüklerimizin ve kardeşlerimizin fikirlerini almak, şehre dair önerilerini dinlemek bizim için çok önemli. Ayrıca bu ziyaretler vesiylesiyle kendileriyle de hasbihal ediyoruz. AK Parti'de görev almak günün 24 saati milletin emrinde olmak demektir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE Kİ YERİMİZİ DE ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

"Bu aziz millet için hizmet üretmek ve çalışmak büyük bir şereftir" sözlerini de sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "2053 ve 2071 hedefleri için bize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 17 yılında her anlamda ve tüm hizmetleriyle ülkemize damgasını vurdu. Ürettiğimiz hizmetlerle ve projelerimizle milletimizin gönlünde ki yerimizi de çok iyi biliyoruz. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz. Milletimizle olan birlik ve beraberliğimize de çok önem veriyoruz. Milletimiz, hizmetlerimiz ve hedeflerimiz için sadece çalıştığımızı gördükçe bizle olan o güçlü bağını daha da artırmaktadır. Biz bu büyük sorumluluğumuzun farkındayız, bu emanetin hakkını vermek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.