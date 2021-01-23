Bingöl’de yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 Milyon liralık Metamfetamin yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca Solhan İlçesi Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste Ezber, İmla ve Uygun isimli uyuşturucu madde arama köpeklerinin tepki vermesi üzerine geniş çaplı arama yapıldı. Aramada, 4 paket halinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 1 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konu hakkında Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; 22 Ocak 2021 tarihlerinde Bingöl İli Solhan ilçesi Şeref Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir otobüs durdurulmuş olup Ezber, İmla ve Uygun isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeklerinin tepki vermesi üzerine şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 Milyon TL değerinde 4 paket halinde 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir."