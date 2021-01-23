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Boş yolda inanılmaz olay! Kamyonet ile otomobil çarpıştı

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olduğu ’te meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Safranbolu’da meydana gelen kazada ise motokurye yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 16:19 Son Güncelleme: 23.1.2021 16:21 ABONE OL
Boş yolda inanılmaz olay! Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Karabük ve Safranbolu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmazken, Safranbolu'da meydana gelen kazada ise motokurye yaralandı.
Karabük'te Albay Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde seyreden Erhan Ergin idaresindeki 78 AG 585 plakalı kamyonet ile hastane istikametinden gelmekte olan Cahit Karagöz idaresindeki 78 AY 149 plakalı otomobil PTT kavşağında çarpıştı.

Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Safranbolu Sadri Artunç caddesi üzerinde seyir halinde olan motokuryenin karıştığı kazada ise motor sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Boş yolda inanılmaz olay! Kamyonet ile otomobil çarpıştı
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