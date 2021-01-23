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’da 6 araç birbirine girdi

’da tır ve kamyonet dahil toplam 6 aracın birbirine girdiği kazada faciadan dönüldü. Araçlarda büyük maddi hasarların oluşturduğu zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 23.1.2021 16:28 ABONE OL
Bursa’da 6 araç birbirine girdi

Orhangazi, Gemlik Karayolunun Karsak boğazı mevkiinde meydana gelene kazada, Orhangazi'deki bir fabrikadan aldığı işçileri Gemlik'e götürmek üzere yola çıkan bir servis otobüsüne bir kamyon yandan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan kamyon bu esnada aynı yönde giden bir kamyonete daha çarptı Ortalığı savaş alanına döndüğü kazaya başka araçlarda karıştı.

Toplamda 1 otobüs, bir kamyon, 1 TIR, bir kamyonet ve 2 otomobilin zincirleme karıştığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada servis otobüsünde bir kişi hafif yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Orhangazi, Gemlik karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da 6 araç birbirine girdi
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