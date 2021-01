Çifte cinayette flaş gelişme: Eşine söylerim tehdidi ile kadından kendisi ile aşk yaşamasını istemiş

Konya'da Gonca Pekşen (39) ve eski eşi Abdullah Koçak'ı (40) tabanca ile vurarak öldüren Özkan Can (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özkan Can'ın emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeye SABAH ulaştı. Özkan Can ifadesinde, 'Etiyopya'da çalışırken Gonca Pekşen bana eşime ait çıplak fotoğrafları gönderdi. Boşandığı eşi Abdullah ile eşimin ilişkisi olduğunu söyledi. Meğer eşime şantaj yapmışlar. Eşimin benden ayrılıp Abdullah ile evlenmesini istemişler. Bize tuzak kurdular' dedi.



Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinde iki gün önce meydana gelen olayda, Abdullah Koçak, boşandığı ancak bir arada yaşamaya devam ettiği eski eşi Gonca Pekşen ile market alışverişi yapıp, oturdukları apartmana girdikleri sırada daha önceden aralarında husumet bulunan Marangozlar Sanayi Sitesinde işçi olarak çalışan Özkan Can ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma sonucu Özkan Can ruhsatlı tabancası ile Pekşen ve Koçak'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Yakalanan Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





'EŞİME AİT ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI GÖNDERDİLER'



Özkan Can, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde kendisinin Etiyopya'da çalıştığı sırada Abdullah Koçak'ın eşine şantaj yaparak zor bir duruma düşürdüğü söyledi. Can, "Etiyopya'da çalışırken önceden tanımadığım Abdullah Koçak'ın eşi Gonca Pekşen benim numaramı bulup benimle iletişe geçti. Benden önce de ağabeyim ile irtibat kurarak Nadire ve boşandığı eşinin ilişkisi olduğunu söyleyip ortalığı karıştırmış. Beni aradığında da Abdullah'tan boşandığını, Nadire'nin ve Abdullah'ın ilişkisi olduğunu söyledi. Bana eşime ait çıplak fotoğraflar gönderdi. Bana bunları Abdullah'tan alıp gönderdiğini söyledi. Eşime, benden boşanıp Abdullah ile evlenmeleri konusunda şantaj yapmış. Bana 'Bu durumu onların yanına bırakma, sen çok mutlu olacaksın' diye tahrik etmeye başladı. Olayları duyunca 2019 yılının Aralık ayında Türkiye'ye geldim. Olayı anlamak için beni arayan Gonca ve eşimi bir araya getirerek yüzleştirdim. Gonca bana, 'Önce Abdullah oyuna başlayacak. Sonra ben oyuna dahil olacağım. Daha sonra da Abdullah'ın erkek kardeşi olaya dahil olarak iş paraya çevrilecek' dedi. Yaşadıklarımdan dolayı eşim Nadire T.'den boşandım ve tekrar Etiyopya'ya çalışmaya gittim. Mart 2020' de kesin dönüş yaptım. Araştırmaların neticesinde eşimin masum olduğunu anlayarak yeniden bir araya gelerek beraber yaşamaya başladık. Evlilik içinde gün aldık" dedi.





'KADINA YÖNELİK ATEŞ ETMEDİM'



Oturdukları apartmanın karşılıklı olması nedeniyle hep tahrik edildikleri ileri süren Özkan Can, 'Karşı apartmanda oturdukları için bize doğru sürekli olarak el kol hareketleri yapıyorlardı. Onları görmemem için balkonu bezle kapattım. Onların tahriklerine gelmiyordum. Evimin önünde park halinde duran aracıma zarar verdiler. Evimin önüne iki kişi gönderip, davamı geri çektirmek istediler. Olay günü son zamanlarda bunlardan korktuğum için ruhsatlı tabancamı da yanıma almıştım. Olay akşamı eşim, kayınvalidem ve oğlumla birlikte bir ihtiyaç sahibi bir aileye bir şeyler götürmek için apartmandın çıktık. Eşim ve çocuğum arabaya bindi. Ben ve kayınvalidem de binecekken binalarının önüne gelen Gonca Pekşen bize hitaben, 'Gurursuz, şerefsiz' diye bağırdı. Sonra Abdullah'ta 'Senin karınla ilişkiye girdim' diye bağırdı. Bu küfürleri tekrarladılar. Gonca üzerime doğru gelince onu ittim ve yere düştü. Abdullah Koçak'ta elini beline doğru getirmiş bana doğru koşunca bende ruhsatlı silahımı çıkardım. Abdullah'a doğru ateş ettim. Gonca Pekşen'i hedef alarak ateş etmedim. Ben sadece bana silahla saldıracağını düşündüğüm için Abdullah'a ateş ettim. Olayın böylesonuçlanmasından dolayı pişmanım. 14 ay boyunca bunlardan kaçtım. Bunlardan bu işi planlı olarak yaptıklarına inanıyorum" diye konuştu.



AVUKAT: KENDİSİNİ DİREKSİYON HOCASI GİBİ TANITMIŞ



Ailenin avukatı Ali Turhan ise, müvekkilleri Özkan Can ve Nadire T.'nin karşı taraf hakkında birçok konuda suç duyurusunda bulunduğunu ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Ali Turhan, 'Müvekkilim Nadire T. ehliyet almak için kursa gitmiş. Ancak direksiyon sınavlarında başarılı olamamış. Orada bulunan ve kendisini direksiyon hocası olarak tanıtan Abdullah Koçak, yardım edebileceğini söylemiş. Çalışmalar sıralarında Nadire K.'nın yanında oğlu da gitmiş Koçak, istememesine rağmen selfie çekmiş. Nadire T. daha sonra hareketlerinden şüphelenip görüşmeyi kesince bu fotoğrafları eşine göndermekle tehdit etmiş. Evinin kapısına kargocu kılığında gitmiş. Arabasının camına aşk sözleri yazmış. Hatta çalıştığı iş yerine bile gidip rahatsız etmiş. Sürekli tehdit ve şantajlara boyun eğmek zorunda kalmış. Son olarak Nadire T.'ye çıplak fotoğraflarını atması durumunda bir daha kendisini rahatsız etmeyeceğini ve her şeyi sileceğini söylemiş. Bu görüntülerin gelmesi üzerine şantajları iyice artmış. Nadire T.'nin bindiği dolmuşu takip etmeler hatta Özkan Can'ın iş yerinin etrafından dolaşmalara başlamış. Abdullah Koçak, Nadire T.'nin bir minibüse bineceği sırada 'Seni öldüreceğim, seni bitireceğim' gibi tehditlerde bulunmuş. Biz şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlarından gerekli şikayetleri yaptık. Ancak Abdullah Koçak tehdit suçundan beraat etti. Bir diğer dosyası daha yeni dava aşamasına geldi. Maalesef bu dosyalardan birinden ceza alsaydı bu tehditleri yapmaya devam etmeyebilirdi. Olay bu aşamaya gelmeyebilirdi' dedi.