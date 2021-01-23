Dikkat çekmek istedi, cezayı yedi

Sıra dışı olay Kıraç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde görüntülendi. Otomobilin üzerinde insan siluetindeki kanlı kefeni görenler, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın sahibi olan Özcan Tunç'u çağırarak kefeni açmasını söyledi. Rüzgarlığın üzerinden indirilen kefenin içinden manken çıktı. Ekipler kanlı kefenle modifiye yapan sürücüyü ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

Çağrılan trafik polisi ekipleri ise modifiyeli aracı trafikten men etti. Sürücüye ayrıca modifiye sebebiyle para cezası kesildi.

Otomobilin sahibi Özcan Tunç, "Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. Başka bir şey yok ancak olay buralara kadar geldi. Şu anda aracı bağlıyorlar. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek" diye konuştu.