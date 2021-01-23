“Doğanşehir’e önemli yatırım ve hizmetleri kazandırdık”

Milletvekilleri Çakır ile Kahtalı, Doğanşehir İlçesi'ndeki temasları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.



AK Parti Doğanşehir İlçe Teşkilatına gerçekleştirilen ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, teşkilatların kendileri için en kıymetli yerler olduğunu ifade etti.





Milletvekili Kahtalı, teşkilatların siyasi partilerin omurgası olduğunu belirterek, bu anlamda her zaman teşkilatlara büyük önem verdiklerini kaydetti.

Doğanşehir ilçesinin çevresinin değiştiğini dile getiren Kahtalı, "Büyükşehir ile birlikte Doğanşehir artık kırsal bir ilçe değil, merkez ilçe konumunda bulunuyor. İlçelerimiz arasında da nüfusu artan tek ilçemiz, Doğanşehir. Ekonomik geliri de gayet iyi. Burada yapılan tarım ve hayvancılık yatırımlarıyla vatandaşlarımızın gelir durumları iyi bir hale geldi" dedi.





Kahtalı, AK Parti hükümetleri döneminde Doğanşehir'e çok büyük yatırımların yapıldığını kaydederek, "Meslek yüksekokulu bitti. 100 yataklı devlet hastanemiz bitme aşamasında. 40 milyonluk bir sağlık tesisini de Doğanşehir'imize kazandırıyoruz. Bununla birlikte birçok alanda tesislerimizi ilçemize kazandırıp, yatırımlarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Doğanşehir'e çok ciddi yatırımların yapıldığını ifade ederek, bu yatırımların devam ettiğini belirtti.

Milletvekili Çakır, hizmetlerin üretilmesinin kolay olmadığını vurgulayarak, "Hizmet üretmek güçlü bir lider ve ekip işidir. Aynı zamanda vizyonel bir bakış açısı gerektirir" dedi.



Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve dünyada saygın bir yere gelmesinde güçlü bir lider ve kadrolarının emeklerinin olduğuna dikkat çeken Çakır, haliyle Malatya'da yapılan çalışmalarında çok önemli olduğunu kaydetti.



Çakır, Doğanşehir'in gelişen ve nüfusu artan çok önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Doğanşehir, güçlü mahalleleri olan bir ilçemiz. Merkezi yapılanması da aldığı yatırımlarla birlikte büyüyen bir ilçemiz. Elmalı Göleti, 2 bin 500 dekar arazi sulayacak ve 14 milyon maliyetle 2021 yılına yetişecek. Doğanşehir tren istasyonuna yaya altgeçidi ihalesi 2 milyon 300 bin lira bir bedelle yapıldı. Bu yıl içerisinde bitilecek. Sağlık evleri ve lojmanları kazandırıldı. Her alanda ilçemize yatırımları kazandırdık" dedi.



AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.