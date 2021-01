Ehliyet sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB ile 2021 ehliyet sınavı tarihleri

EHLİYET SINAVI TARİHLERİ 2021

Not: Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Şu an ülkemizde haftasonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı ve yüz yüze eğitime geçici bir süre ara verildiği için direksiyon sınavları yapılmıyor.

Not: Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.

Not: Teorik sınav eğitimleri sürücü kursları tarafından şu an için uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.

Önemli: Teorik sınavlar Hafta içi veya Hafta sonu yapılıyor. Direksiyon sınavlarına ise ara verilmişti. 15 Ocak 2021 Tarihinde MEB tarafından yayınlanan yazıda direksiyon sınavına giren kursiyerler ve direksiyon sınavından görev alan personel sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak ve direksiyon sınavları yapılacak.