Emekli maaşına haciz konulur mu? Emekli maaşına haciz gelir mi?

Günümüz şartlarında ödenmesi gereken borçlar zamanında ödenemeyebiliyor. Bazen borçlar üst üste gelince aylık gider gelirin üstüne çıkabiliyor. Bu durumda ödemeler geciktikçe hem faiz işlemi uygulanıyor hem de haciz işlemi ile karşılaşabiliyoruz. İcra İflas Kanunu'nda yer alan maddelere göre maaş haczi belirli şartlara göre konulmaktadır. Emekli maaşına haciz konulur mu? Sorusunun yanıtı, kanunda açıkça belirtilmiştir.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULUR MU?

SGK kapsamında alınan emekli maaşına haciz konulamıyor. Ancak nafaka ödemeleri ve kurum ödemeleri hacizle alınabilir. Bankalar, emeklinin izni olmadan maaştan kesinti yapamaz. 5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesinde, "Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez" açıklaması yapılmıştır. Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekmektedir.

Emekli kişinin evine icra gelir mi? Emekli kişinin maaşına icra gelemez ama evine icra gelebilir. Haciz uygulamasında kişilerin üzerine kayıtlı araçlara, ikamet ettiği eve ya da arazisi var ise bunlara icra gelebiliyor.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULAMAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

VERGİ BORCUNDAN DOLAYI EMEKLİ MAAŞINA HACİZ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesi hükmüne göre, emekli aylıkları SGK alacakları ve nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu hüküm gereği vergi borcundan dolayı emekli aylığı haczedilemez

İCRA BORCU EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLİR Mİ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesi hükmüne göre icradan dolayı emekli maaşı kesintiye uğrayamaz.