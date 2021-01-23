Erciyes'te sömestr yoğunluğu! Erciyes'te doluluk yüzde 100'e ulaştı

Pandemi ile mücadelede tüm tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamlayarak dünyada ilk kez güvenli kayak merkezi sertifikasını alan Erciyes kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Toz karıyla ünlü Erciyes'te sömestr ile birlikte tüm rezervasyonlar doldu. Okulların tatile girmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından aileler soluğu Erciyes'te aldı.

ERCİYES'DE DOLULUK YÜZDE 100

Toz karıyla ünlü Erciyes Kayak Merkezi, 102 kilometreyi bulan 34 pisti ile aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kayak merkezi konumunda. Dünyanın tek güvenli kayam merkezi sertifikasına sahip Erciyes, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte tamamen doldu. Hafta içi yüzde 80 doluluğa ulaşan kayak merkezindeki otellerde hafta sonu boş yer kalmadı. Son yağışlarla birlikte kara doyan Erciyes'te işletmecilerinde dolulukla birlikte yüzü güldü. Charter seferlerle yurtdışından gelen yabancı turistlerinde bulunduğu kayak merkezi tüm pistlerde tam kapasite hizmet veriyor.