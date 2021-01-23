Erzurum -36’yı gördü!

Doğu Anadolu Bölgesinde düşüşe geçen kar yağışları yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezlerinde hayat neredeyse dondu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü don uyarısında bulunurken yollardaki buzlanmalar nedeniyle de karayolu ekipleri amansız bir mücadele veriyor. Meteoroloji verilerine göre bölgede ölçülen en düşük merkez sıcaklığı Ağrı'da sıfırın altında 32 olurken kırsal alanlarda ise Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü -36 dereceye kadar düştü.



Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 32, Ardahan ve Kars'ta 24, Erzurum'da 20, Iğdır ile Erzincan'da 13 derece ölçüldü.Gün içinde en yüksek sıcaklıkların sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Iğdır'da 3, Ardahan'da 4, Kars'ta 5, Erzurum'da 7 ve Ağrı'da 15 derece olması bekleniyor.Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 106, Sarıkamış'ta 62 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.