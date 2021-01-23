Estetik operasyon sonrası dudağı çürüyen Songül Uzunoğlu'ndan güzel haber geldi

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hukuki sürecin çok yavaş ilerlediğini ifade eden Songül Uzunoğlu, "Hukuki süreçte aksamalar yaşıyoruz. Benim mağduriyetim katlanarak artıyor. Umarım aksamaları aşarız da adalet yerini bulur. Beni bu hale getiren merkezin hala açık ve faaliyetini sürdürüyor olması üzüyor. Başka insanların da başına benzer şeyler gelebilir diye çok korkuyorum. Bu nedenle hukuki sürecin bir an önce hızlanmasını ve mağduriyetimin giderilip adaletin yerine gelmesini istiyorum" diye konuştu.