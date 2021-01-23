EUROLAB covid sürecinde medikal ve koruyucu ekipmanlar testi hakkında bilgi verdi

EUROLAB, medikal koruyucu ve ekipmanlara yapılan testler ile ilgili yaptığı açıklamada "Medikal ve koruyucu ekipman testi, farklı tipteki ekipmanların güvenli ve emniyetli olmasını sağlar. Bu test kullanıcıyı yaralanma ve diğer sağlıkla ilgili risklerden korumayı amaçlayan giysi ve diğer malzemelere yapılır. Malzeme ve ekipmanların yapısına ve kullanım amaçlarına göre değişik testler bulunmaktadır.

Bu testler;

Biyolojik direnç testi: Penetrasyon testi ile antimikrobiyal ve antibakteriyel testler dahil

Kimyasal direnç testi: Kimyasal penetrasyon ve sızma testi dahil

Koruyucu topluluk testi: Tüm vücut koruma sistemleri ve giysi gruplarının kimyasal, buhar veya sıvı sıçramasına karşı direnci testi

Darbe koruma testi: Spor kaskları ve mesleki başlıklar ile vücut koruma ekipmanı için

Koruyucu el ve ayakkabı testi: Tehlikeli çalışma ortamlarında kullanılan eldivenler ve ayakkabılar için

Düşme önleyici ekipman testi: İnşaat ve bakımda kullanılan kemerleri ve gövde kayışlarını konumlandırmak için yapılan testlerdir" dedi.

MEDİKAL VE KORUYUCU EKİPMANLAR TESTİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Potansiyel olarak tehlikeli iş ortamlarında çalışanların sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için kullandıkları ekipmanların güvenliği testler ile garanti altına alınır. EUROLAB uzman ekibi her türlü medikal koyucu ve ekipmanların test ve sertifikasyonda deneyimlidir. Raporlama ve belgelendirme faaliyetlerini United Accreditation Foundation (UAF) kuruluşundan sağladığı akreditasyonla sürdürmektedir.