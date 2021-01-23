Fabrika yangınında otomobiller küle döndü

Yangın Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı malzemeleri üreten fabrikanın bahçesinde saat 15.00 meydana geldi. Bahçede bulunan ve ayakkabı üretiminde kullanılan malzemeler henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine, Bayrampaşa, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken alevlere müdahale eden itfaiye ekibi fabrikanın çevresinden bulunan binalara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında bahçede bulunan biri kamyonet ikisi lüks otomobil olmak üzere 3 araç tamamen yandı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken vatandaş itfaiye ekiplerinin olay yerine geç gittiğini iddia etti.