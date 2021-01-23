Ferdane Kurt'u 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde katletmişti! Caninin ilk ifadesi ortaya çıktı





HATIRLAYAMADI



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil Yar'ın tehdit, hakaret, yaralama gibi suçlardan 6 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Yar'ın emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı.