Ferdane Kurt'u 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde katletmişti! Caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Bayrampaşa'da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 12 Ocak günü aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş bir halde bulundu.
Ferdane Kurt'un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Cemil Yar ise olayı gerçekleştirdikten hemen sonra otelden ayrılarak kayıplara karışmıştı.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar'ı Başakşehir'de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli sorguya alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
HATIRLAYAMADI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil Yar'ın tehdit, hakaret, yaralama gibi suçlardan 6 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Yar'ın emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı.
"Alkol alıyorduk. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Öldürdüğümü biliyorum ama o an aklımda yok" şeklinde ifade verdiği ileri sürüldü. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.
ESKİ EŞİ KORUMA ALTINA ALINDI
Öte yandan, Cemil Yar'ın olayı gerçekleştirip kayıplara karışmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısının Malatya'da yaşayan eski eşi hakkında tedbir amacıyla koruma kararı aldırdığı öğrenildi.