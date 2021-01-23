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’te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı

'in İslahiye ilçesinde, bir firmadan 300 kilo sucuk ve 100 kilo kıyma köfteyi alıp, ödeme yapmayan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 14:49 ABONE OL
Gaziantep’te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı

İslahiye'de 3 kişi, bir firmadan 300 kilo sucuk ile 100 kilo kıyma köfte siparişi verdi. Siparişleri teslim alan şüpheliler, ürünlerin ücreti olan 17 bin 900 TL parayı ödemeden kaçtı. Firma yetkilisinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda şüphelilerden A.K. ve Y.D., gözaltına alınırken, diğer şüpheli bulunamadı.

Şüphelilerin adresinde ele geçirilen 300 kilo sucuk ile 100 kilo kıyma ise el konularak firma yetkilisine teslim edildi.

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Gaziantep’te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı
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