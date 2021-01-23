İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir suç örgütünün İstanbul'da bulunan kaçak göçmenleri kıyı illerine götürdüğünü oradan da teknelerle yurt dışına kaçırmaya çalıştığını tespit etti. Polis, bu şekilde yüksek meblağlarda haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. İstanbul merkezli 14 ilde 23 Ocak Cumartesi günü eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 85 şüpheli gözaltına alınırken, örgüte ait olduğu tespit edilen sekiz tekneye el konuldu. Operasyon sonucunda bin 447 göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Gözaltına alınan 85 şüphelinin yasal işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Göçmen kaçakçılığı yapıyorlardı! 85 şüpheli yakalandı; bin 447 göçmen kurtarıldı | Video