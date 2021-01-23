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Güneşin keyfini böyle çıkardılar

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbir ve uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda, hafta sonu boş kalan cadde ve sokaklar, can dostlarına kaldı. Onlarda bir süredir devam eden soğuk havaların yerini bıraktığı ’nde güneşin keyfini sürdü.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 23.1.2021 14:00 ABONE OL
Güneşin keyfini böyle çıkardılar

Koronavirüs salgınının yayılımını durdurmak amacıyla uygulanan tedbir ve kısıtlamalara ek olarak, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bir süredir karlı ve soğuk havanın etkisinde kalan Kocaeli'ler, yasaklı hafta sonuna güneşli bir sabah ile uyandı. Ancak tedbir ve yasaklar doğrultusunda sıcak havanın keyfini çıkaramasa da onların yerine bu keyfi sokak hayvanları çıkardı. Sıcaklığın 16 dereceyi bulduğu Kocaeli'nde, can dostlar güneşin gördüğü ve insanların bulunmadığı bütün cadde, sokak ve meydanlarda güneşin keyfini sürdü.

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Güneşin keyfini böyle çıkardılar
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