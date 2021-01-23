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Haklarında hapis cezası bulunan 8 kişi kısıtlama saatinde gözaltına alındı

’da haklarında 'kart kopyalama', 'bahis' gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar polisin takibi sonucu kısıtlama saatinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandılar.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 23.1.2021 11:08 ABONE OL
Haklarında hapis cezası bulunan 8 kişi kısıtlama saatinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişiyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, kısıtlama saatine kadar söz konusu şahısları takibe aldı. Söz konusu şahısların pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatine kısa bir süre kala evlerine girmeye başladı. Şahısların evde olduğunu belirleyen polis, özel harekat timlerinin de desteği ile 14 ayrı eve operasyon düzenledi. Yapılan ev baskınlarında haklarında hapis cezası bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen firari hükümlü 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haklarında hapis cezası bulunan 8 kişi kısıtlama saatinde gözaltına alındı
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