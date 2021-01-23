Hem evinde hem iş yerinde satıyordu! Suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi Kartal İlçesi'ne bağlı Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde U.S. isimli bir şüphelinin evinde ve iş yerinde kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti. İki adrese baskın yapıldı. Aramalarda; 1'er kilogramlık paketler halinde 340 kilogram kaçak tütün, dokuz kilo 250 gram açık kıyılmış tütün, 294 bin boş sigara kağıdı, beş bin 260 dolu sigara, iki elektrikli sigara dolum makinesi ve 284 bandrol ele geçirildi. U.S. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına altına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Şüpheli serbest bırakıldı.