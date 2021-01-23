Hurda parçaları ile 25 kiloluk tank yaptı! “Hayali olmayanın geleceği olmaz!”

Trabzonlu kaynak ve makine ustası Hasan Altuntaş, biriktirdiği hurda parçalarla uzaktan kumanda ile hareket eden,ateşleme sistemli, 25 kilogram ağırlığında ve 80 santim uzunluğunda mini tank tank yaptı. Makine tamircisi Altuntaş, bu tankı yaptıktan sonra bana, "oyuncak mı yaptın, oyuncakçı dükkanından alsaydın"diye eleştiri yaptılar.Onlara şunu söylüyorum" Hayali olmayanın,geleceği olmaz". Türkiye artık eski Türkiye değil.Yapılan, üretilen güzel işler eleştirmeyi bırakıp,bir şeyler üretmeye çalışmamız gerekir"

Trabzon'da, Meslek lisesi metal işleri bölümünden mezun olan, evli ve bir çocuk babası Hasan Altuntaş, 25 yıldır makine ve kaynak ustası olarak çalışıyor.Kendi iş yerinde çalışırken yaptığı işlerden artan hurda parçaları çöpe atmadı ve biriktirdi. Altuntaş, ilk olarak biriktirdiği hurda parçalarından kamyon yapmak istedi.İnternette araştırma yapan Altuntaş, kamyonun önceden yapıldığını görünce farklı ne yapabilirim diye araştırmasını sürdürdü.Bir süre sonra aklına "tank" yapma isteği gelen Altuntaş biriktirdiği malzemelerle sadece çekiç kullanarak tank yapmaya başladı.Yaklaşık bir ayda özellikleriyle dolu tank imal eden Makine ve Kaynak ustası Altuntaş, "Tank'ın içine ateşleme sistemi,kumanda ile mekanizmayı hareket ettirecek sistem kurdum. 25 kilogram ağırlığında,80 santim uzunluğunda bir savaş tankı ortaya çıkardım.Gerçek mermi atabilecek sistem yapacaktım fakat,kazaya sebebiyet verebileceğinden dolayı vazgeçip, kuru sıkı mermi ve torpil ile ateşleme yapması için böyle bir sistem kurdum" dedi.

BAYRAKTAR'A OYUNCAK YAPTI DİYENLER NEDEN SUSTU!

Çöpe atmadığı ve biriktirdiği malzemelerle yaptığı tank'ı eleştirenlere seslenen Altuntaş, "Yaptığım tankı, arkadaşlarım sosyal medyalarında paylaştılar.Oradaki yorumlarda "oyuncak yaptı" diye eleştirenler oldu. O eleştiri yapanlar önce ülkemiz için ne yaptılar, ne geliştirdiler de yapılan güzel işleri eleştiriyorlar. Bakın, Selçuk Bayraktar gece gündüz demeden ülkemiz için bir şeyler üretmek çalışıyor. Her ürettiği işler ülkemize katkı sağlıyor.Bayraktar'a oyuncak yaptı diyenler, İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar yaptıktan sonra utanmadılar mı? Eskiden beri alışıklık hale gelen yabancı ülkelerden malzeme alınıyordu.Şimdi ise ülkemizde üretim arttı. Dış ülkelere ihtiyacımız gittikçe azalıyor.

"HAYALLERİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ"

Tarih yazan bir milletin torunları olarak heykel alkışlayan hale geldiklerini ifade eden Altuntaş, "Şu yabancı hayranlığından kesinlikle kurtulmamız lazım. Ciddi bir ihtiyaç olarak düşündüğüm için tank yaptım. İnsansız araç,hiçbir askerimizin,polisimizin canından çok değerli değildir. Operasyon ve riskli bölgelerde tamamen bunlar kullanılabilir ve bir kısmı da kullanılıyor. Ben yaptım oldu demiyorum,hep birlikte bir şeyler yapmamız, üretmemiz, lazım. Ülkemiz eski Türkiye değil. Son yıllarda artık yapan, üreten bir devlet haline geldi. Eleştirenlere şunu söylemek istiyorum, "Hayalleri olmayanın,geleceği olmaz" Çünkü bir şey hayal ettiğimizde, yapmak için mücadele vermeniz gerekir. Bunu biz yapamayız, şu ülkede var, oradan alalım değil,yapalım diyebilmeliyiz.

YER ALTINDAN GİDEN KÖSTEBEK YAPACAĞIM

Kendi imkanlarıyla mini tank yapan Altuntaş, "Bundan sonraki hayalim ise,yerin altından giden,mayın olan yerlerdeki düzenekleri yok edecek köstebek yapmak için çalışacağım" dedi.