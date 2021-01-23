İETT şoförü darp olayında 4 gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; " 20.01.2021 günü saat:14.00 sıralarında ilimiz Kağıthane ilçesinde Merkez mahallesi Kemerburgaz caddesi üzerinde meydana gelen olayda İETT aracı şoförü olan E.D., isimli şahıs ve oğlu M.S.D., isimli şahıslar yol verme kavgası nedeni ile S.A., isimli şahıs ile birlikte beyaz bir otomobilden inen (3) kişi tarafından darp edilmiştir. Mağdur şahısların tedavisi yapılmış olup, olayın şüphelilerinden R.V., Y.K., ve H.B., isimli şahıslar görevlilerimizce yakalanarak haklarında tahkikat başlatılmıştır" denildi.

YOL VERME KAVGASI

Ayrıca Kocaeli ili Çayırova ilçesi Zehra sokak durağı mevkiinde 22.01.2021 günü saat:21:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgilide bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamanın devamında; "Otobüs şoförü Z.K., isimli şahıs başka bir araç sürücüsü Ö.E., isimli şahıs tarafından yol verme konusundan dolayı çıkan tartışma neticesinde otobüs camlarının kırılması neticesinde yaralanmıştır. Konuyla ilgili olarak Mağdur Z.K., isimli şahıs yoğun kan kaybı nedeniyle Tuzla Devlet Hastanesine kaldırılmış, olayın şüphelisi Ö.E., isimli şahıs yakalanarak Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İETT şoförü darp olayında 4 gözaltı | Video

EYÜPSULTAN'DAKİ OLAY MÜNFERİT

Eyüpsultan'da bir darp olayının yaşanmadığı belirtilen açıklamada; "İlimiz Eyüpsultan ilçesinde herhangi bir İETT şoförüne yönelik darp konusu bulunmamaktadır. Yakın tarihlerde meydana gelen olayların yol tartışmasından kaynaklı münferit olaylar olduğu ve aralarında herhangi bir illiyet bağı bulunmadığı değerlendirmektedir. Kağıthane İlçesinde meydana gelen olayda "Kasten Yaralama" ve "Mala Zara Verme" suçlarından gözaltına alınan S.A., R.V., Y.K., ve H.B isimli şahıslar işlemlerinin ardından 24.01.2021 günü adli makamlara sevk edilecektir." Denildi.