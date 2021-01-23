İki günde 4 suç işlemişti! Çaldığı araçla beraber yakalandı

Seri olaylar, İstanbul'un Pendik ve Maltepe ilçelerinde 18 ve 20 Ocak tarihleri arasında meydana geldi. İddiaya göre M.C.B. (20) isimli bir şüpheli, sadece iki gün içerisinde iki farklı kapkaç olayına karıştı; bir iş yerini soydu ve bir otomobil hırsızlığı yaptı. Yaşanan olayların ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimliğini tespit ettiği M.C.B.'yi çaldığı araçla birlikte 20 Ocak Çarşamba günü Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI



Pendik Polisi tarafından çalıntı araçla beraber yakalanan şüpheli M.C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Ocak Cuma günü adliyeye sevk edildi. M.C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.