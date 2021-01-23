İstanbul sokaklarında kısıtlama sakinliği hakim

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 25 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilen vatandaşların oluşturduğu hareketliliğinin gözlendiği İstanbul'da, İBB CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 17.30 itibarıyla yüzde 6 olarak kayda geçti.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, D-100 kara yolunda oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceledi.

Kentte, yürüme mesafesinde olan market, fırın, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde vatandaşların alışveriş yaptığı görüldü. Bazı vatandaşlar, evcil hayvanlarıyla dışarıda yürüyüş yaptı.