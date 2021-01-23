İstanbul'a kar geri geliyor! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'a kar geri geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, şehir genelinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Orta ve uzun vadeli tahmin haritasını resmi internet sitesinden paylaşan Meteoroloji, önümüzdeki hafta itibarı ile karla karışık yağmur ve kar yağışı konusunda yeni uyarılarda bulundu. Meteoroloji, çarşamba gününe kadar yurdun Batı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını, perşembe günü itibarı ile karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasında İstanbul ile ilgili sevindirici gelişmeler de yer aldığı görüldü. Barajlardaki su seviyesinin yağışlı hava dalgası ile beraber yeniden yükselmesi bekleniyor. MGM, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini bildirirken bunun için tarih de verdi.
İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve İstanbul kar yağışı uyarısının detayları;
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinde yeni hafta itibarı ile sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasında, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
23 OCAK HAVA DURUMU VERİLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının, gece saatlerinden sonra Antalya'nın merkez ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Az bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
Az bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık