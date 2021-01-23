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Jandarmadan kaçan 5 kişi aynı tuvalette yakalandı!

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan jandarma ekipleri, baskın yaptığı bir kıraathanedeki şahısları tuvaletten çıkardı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 16:52 Son Güncelleme: 23.1.2021 17:05 ABONE OL
Jandarmadan kaçan 5 kişi aynı tuvalette yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, olay, Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kıraathanenin açık olduğunu tespit etti.

Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler içerde bulunan şahısları tek tek yakaladı. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, kıraathanenin tuvaletine saklanan 5 kişiyi de yakalayarak işlem yaptı.

Tuvaletten çıkarılan şahıslarla birlikte 14 kişi A.K(37), O.K.(41), Y.K. (39), A.S. (43), O.D. (33), V.A. (56), C.A. (54), H.K. (52), M.K. (50), İ.S. (46), R.K. (42), Y.G. (39), İ.S. (33) ve M.K'ye (51) Kahramanmaraş Valiliği Hıfzısıhha Kararlarına uyarınca sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 97 bin 132 lira idari para cezası uygulandı.

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Jandarmadan kaçan 5 kişi aynı tuvalette yakalandı!
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