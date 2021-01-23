Kadınlar üretiyor, aile bütçesine katkı sağlıyor

Anketlerle belirlenen ve bölge yaşayanlarının talepleri doğrultusunda verilecek kurs ve eğitimlere, çoğunluğu kadın olmak üzere 661 kursiyer başvurdu.

Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yaşayan birçok ev kadınına ve gençlere, meslek ve beceri öğrenmeleri için çeşitli eğitim ve kurslar verilecek.

PİLATES, STEP VE AEROBİK KURSLARI İLGİ GÖRÜYOR



Dokuz bölgede hizmete açılan Kültür ve Sanat Evleri'nde, giyim, resim, ev tekstili kursları, el sanatları, ahşap boyama, ebru sanatı, takı tasarım, kuaför ve makyaj, amigurumi (oyuncak bebek yapımı), bağlama, gitar, İngilizce ve okuma-yazma kursları, pilates, step ve aerobik gibi kurslar da verilecek.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'ndeki kurslara, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde start verilecek. Atölyelerde ayrıca, çocuklara yönelik drama ve zekâ oyunları, 3-6 yaş arası çocuklar için de oyun odası kursları düzenlenecek.

"KADINLAR, HAYATIN HER ALANINDA AKTİF ROL ALMALI"

Kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine, istihdama katılmasına büyük değer verdiklerini belirten Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Belediyemiz Kültür Sanat Atölyeleri'nde, toplam 9 noktada açmış olduğumuz kurslarla, ev kadınlarına ve gençlere mesleki ve beceri eğitimleri veriyoruz. Kadınların ekonomik ve toplumsal hayatın her alanında güçlü yer almalarını sağlamak için projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gültak, "Atölyelerimiz ile Mahalle Evlerimizde verdiğimiz, mesleki ve beceri kursları ile çeşitli branşlardan eğitimlere katılan kadınlar, ilerleyen günlerde kazandıkları beceri ile yaptıkları üretimleri sayesinde aile bütçelerine de katkı sağlayabiliyor. Bu sayede hem toplum içinde hem de aile içerisinde elde ettiği gücü, rolü ve önemi artıyor" diye konuştu.