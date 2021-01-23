Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te kaçak avcılığına geçiş yok

'te kaçak avcılığına geçiş yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri İl genelinde kaçak avcılara göz açtırmıyor.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 23.1.2021 18:00 ABONE OL
Karabük'te kaçak avcılığına geçiş yok

Yapılan açıklamaya göre "Yenice ve Eskipazar ilçelerinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye 11 bin 191 lira idari para cezası verildi. Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten toplam 11 bin 191 lira idari para cezası uyguladı. Avda kullanılan silahlara el konuldu.

Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te kaçak avcılığına geçiş yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA