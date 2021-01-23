Kazadan cinayet çıktı, bacanak tutuklandı

Trabzon'un Tonya ilçesinde 1 buçuk yıl önce yaşanan trafik kazasında üç çocuk babası Osman Öztürk (37) hayatını kaybetmişti. Yaşanan ölümlü trafik kazasında cinayet şüphesi üzerine savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

Osman Öztürk

Aracıyla şarampole yuvarlanan ve hayatını kaybeden Osman Öztürk'ün otopsisinde kafasında tabanca mermisi olduğu ortaya çıktı. Osman Öztürk'ün bacanağı Bayram Altuntaş, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bayram Altuntaş



Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen Osman Öztürk yönetimindeki 61 KU 759 plakalı cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilmiş, Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Cipteki Öztürk'ün bacanağı Bayram ile akrabaları Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise yaralı kurtulmuştu.