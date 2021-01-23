Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kıbrıs gazisi, kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Kıbrıs gazisi, kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

’da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışan Kıbrıs gazisi (70) göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Aslan tedaviye alınırken, kaçan şüpheli İzzet K. aranıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 14:41 ABONE OL
Kıbrıs gazisi, kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Olay, gece saatlerinde Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşının bir kişiyle kavga ettiğini gören Kıbrıs gazisi Necati Aslan, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak bu sırada Aslan göğsünden bıçaklandı. Aslan, kanlar içerisinde yerde kalırken, arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Necati Aslan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aslan'ın tedavisi sürüyor.

Polis olay sonrası kaçan İzzet K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs gazisi, kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA