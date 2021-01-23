Kış geldi! Ayıların uykusu gelmedi!

Türkiye'nin tek ayı barınağındaki kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5'i yavru 66'ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi.