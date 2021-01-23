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Kış geldi onların uykusu gelmedi

Türkiye’nin tek ayı barınağı ve Rehabilitasyon merkezinde bulunan ayılar, kış gelmesine rağmen bu yıl hiç kış uykusuna yatmadı.

Giriş Tarihi: 23.1.2021 16:29 ABONE OL
Kış geldi onların uykusu gelmedi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5'i yavru 66'ı yetişkin olmak üzere toplam 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi.

Kış aylarında ayılar uyumasa da 'torpor' denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor. Günde bir ayının yaklaşık ortalama 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti. Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek verildiği belirtildi.

AYHAN FİDAN/SABAH

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Kış geldi onların uykusu gelmedi
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