Kısıtlamaya rağmen trafikte araç yoğunluğu! Bu yolları kullananlar dikkat...

Görevliler trafik akışını iki yönlü yan yolları ile birlikte keserken birkaç dakika içerisinde onlarca araç birikti. Metrobüs seferleri de bu kesintiler sırasında durduruldu. Kesintilerin aralıklarla yapılmasına rağmen sürücüler zaman zaman korna çalarak tepki gösterdi. Çalışmalar nedeni ile D-100 Karayolunun Avcılar ve Küçükçekmece kesimlerinde yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Trafiğin bugün ve yarın zaman zaman kesileceği öğrenildi.