Kızını ısıran köpeği ezdiği iddiasına yanıt verdi! "Özür bekliyoruz"

Sosyal medyadan köpeği kasıtlı ezdiği iddialarının ortaya atılıp, linç edildiğini söyleyen Ayça Yüksel, "Bu kadar linç kampanyasından sonra ünlülerden özür bekliyorum. Bunu sayfalarında paylaşmalarını diliyorum. Zaten yargıya da taşındı. Yargısız infaza bir son verilmesini istiyorum. Çünkü biz mağduruz, mağdur tarafız.

Olaydan sonra kızımı hastaneye götürdüm, rapor aldım. Ben karakoldayken zabıta zaten o aileye gidip, ceza uyguladı. Evet yasaklı hayvan değil ama saldırgan cins olduğu için zaten başı boş bırakamazlar. Durum bundan ibaret" diye konuştu.