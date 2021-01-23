Kocaeli Jandarma 1 yılda 15 milyon ceza kesti

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca, 2021 yılında meydana gelecek olası kazaların en aza indirilmesi için gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile denetimleri göürşmek amacıyla çalıştay gerçekleştirdi.

TÜM TRAFİK PERSONELİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kendi sorumluluk alanındaki trafik kazalarının en aza indirilmesi için vatandaşlara yönelik bilgilendirici çalışmalar ile kazaları önleyici denetimlerini aralıksız devam ettirirken, yapılan çalışmaları değerlendirmek, trafik kazalarını en aza indirmek için bir çalıştay gerçekleştirdi. İlçe jandarma komutanları ve bütün trafik personelinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, 2020 yılında meydana gelen sürücü ihlalleri ve kazalar incelenerek, 2021 yılında olası trafik kazalarının en aza indirilmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

15 MİLYON 705 BİN 588 LİRA CEZA

Öte yandan gerçekleştirilen çalıştayda, 2020 yılında Kocaeli il Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında 634 bin 721 aracın ve sürücüsünün denetlendiği ve 27 bin 778 araç ve sürücüye toplam 15 milyon 705 bin 588 TL idari para cezası uygulandığı ve 6531 aracın trafikten men edildiği belirtildi.