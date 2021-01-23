Komşu esnaf dehşet saçtı! Genç adam kendisini bir anda yerde buldu!

"SESİMİZİ ÇIKARMIYORDUK"

Etrafta kimse yoktu savunmasızdım ve baba oğul bana saldırmaya başladılar. Panikle hiçbir şey yapamadım. O esnada ayırabilecek komşu esnafımız da yoktu. Ben kaçarak polisi aradım. Polis geldi ve onları ifadelerini almak üzere götürdü. Beni de hastaneye götürdüler. Hastaneden darp raporu aldık. Sürecin takipçisi olacağız. Yıllarca bu şahıslar bize bu zulmü yapıyorlar. Sesimizi çıkarmıyorduk bundan sonra ceza almaları için peşlerinde olacağız" dedi.



KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Esnaf arasındaki kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde esnafın önce itişme yaşadığı sonra da M.Ç.'nin M.A.'ya kafa attığı an yer aldı. M.A.'nın kafa darbesiyle yere düştüğü an da kaydedildi.

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